«Панатинаикос» обыграл «Анадолу Эфес» в матче Евролиги с разницей в 14 очков
В пятницу, 17 октября, в «Центре развития баскетбола» (Basketbol Gelişim Merkezi) в Стамбуле, Турция завершился очередной матч Евролиги сезона-2025/2026, в котором местная команда «Анадолу Эфес» принимала греческий клуб «Панатинаикос». Победу одержала команда гостей со счётом 95:81 (22:21, 21:21, 26:10, 26:29).
Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
17 октября 2025, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
81 : 95
Панатинаикос
Афины, Греция
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Хазер, Лойд, Уэйлер-Бэбб, Папаяннис, Кординье, Шмитс, Дозьер, Суидер, Османи, Джонс
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Холмс, Слукас, Рогкавопулос, Грант, Нанн, Толиопулос, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Лучшим игроком в составе «Панатинаикоса» стал турецкий форвард Джеди Осман, набравший по ходу матча 26 очков и выполнил четыре подбора. У «Анадолу Эфес» отличился 33-летний турецкий защитник Шейн Ларкин, сумев набрать 18 очков. Он выполнил четыре подбора и пять передач.
