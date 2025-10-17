«Панатинаикос» обыграл «Анадолу Эфес» в матче Евролиги с разницей в 14 очков

В пятницу, 17 октября, в «Центре развития баскетбола» (Basketbol Gelişim Merkezi) в Стамбуле, Турция завершился очередной матч Евролиги сезона-2025/2026, в котором местная команда «Анадолу Эфес» принимала греческий клуб «Панатинаикос». Победу одержала команда гостей со счётом 95:81 (22:21, 21:21, 26:10, 26:29).

Лучшим игроком в составе «Панатинаикоса» стал турецкий форвард Джеди Осман, набравший по ходу матча 26 очков и выполнил четыре подбора. У «Анадолу Эфес» отличился 33-летний турецкий защитник Шейн Ларкин, сумев набрать 18 очков. Он выполнил четыре подбора и пять передач.

