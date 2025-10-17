Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Панатинаикос» обыграл «Анадолу Эфес» в матче Евролиги с разницей в 14 очков

«Панатинаикос» обыграл «Анадолу Эфес» в матче Евролиги с разницей в 14 очков
Комментарии

В пятницу, 17 октября, в «Центре развития баскетбола» (Basketbol Gelişim Merkezi) в Стамбуле, Турция завершился очередной матч Евролиги сезона-2025/2026, в котором местная команда «Анадолу Эфес» принимала греческий клуб «Панатинаикос». Победу одержала команда гостей со счётом 95:81 (22:21, 21:21, 26:10, 26:29).

Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
17 октября 2025, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
81 : 95
Панатинаикос
Афины, Греция
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Хазер, Лойд, Уэйлер-Бэбб, Папаяннис, Кординье, Шмитс, Дозьер, Суидер, Османи, Джонс
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Холмс, Слукас, Рогкавопулос, Грант, Нанн, Толиопулос, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен

Лучшим игроком в составе «Панатинаикоса» стал турецкий форвард Джеди Осман, набравший по ходу матча 26 очков и выполнил четыре подбора. У «Анадолу Эфес» отличился 33-летний турецкий защитник Шейн Ларкин, сумев набрать 18 очков. Он выполнил четыре подбора и пять передач.

Материалы по теме
«Црвена Звезда» одержала третью победу подряд, уверенно обыграв «Реал» в Евролиге

Достижения сборных России по баскетболу

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android