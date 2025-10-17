«Монако» нанёс третье поражение подряд «Валенсии» в Евролиге

В пятницу, 17 октября, на стадионе «Луи II» в Монако завершился очередной матч Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором монегаски принимали испанскую «Валенсию». Баскетболисты «Монако» одержали победу над гостями из Валенсии со счётом 90:84 (27:22; 30:15; 14:25; 19:22).

Для «Валенсии» это поражение стало третьим к ряду.

Лучшим в составе монегасков стал американский форвард Альфа Диалло — 16 очков, пять подборов, одна передача, три блок-шота и одна потеря при коэффициенте эффективности «+17».

У «Валенсии» отличился американо-венгерский форвард Нейтан Рьюверс, оформивший дабл-дабл — 10 очков, 10 подборов, один перехват и один блок-шот при коэффициенте эффективности «+20».