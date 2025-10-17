Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Монако — Валенсия, результат матча 17 октября 2025, счет 90:84, Евролига – 2025/2026

«Монако» нанёс третье поражение подряд «Валенсии» в Евролиге
Комментарии

В пятницу, 17 октября, на стадионе «Луи II» в Монако завершился очередной матч Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором монегаски принимали испанскую «Валенсию». Баскетболисты «Монако» одержали победу над гостями из Валенсии со счётом 90:84 (27:22; 30:15; 14:25; 19:22).

Для «Валенсии» это поражение стало третьим к ряду.

Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
17 октября 2025, пятница. 20:30 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
90 : 84
Валенсия
Валенсия, Испания
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Тайс, Диалло, Хэйс, Калатес, Тарпей, Бегарен, Недович, Стразель, Миротич, Джеймс
Валенсия: Бадио, Тейлор, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, де Ларреа, Лопес-Аростеги, Montero, Мур, Сако, Томпсон, Костелло

Лучшим в составе монегасков стал американский форвард Альфа Диалло — 16 очков, пять подборов, одна передача, три блок-шота и одна потеря при коэффициенте эффективности «+17».

У «Валенсии» отличился американо-венгерский форвард Нейтан Рьюверс, оформивший дабл-дабл — 10 очков, 10 подборов, один перехват и один блок-шот при коэффициенте эффективности «+20».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Црвена Звезда» одержала третью победу подряд, уверенно обыграв «Реал» в Евролиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android