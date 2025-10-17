Два очка напавшего на врача Вильдосы помогли «Виртусу» обыграть АСВЕЛ в Евролиге

В пятницу, 17 октября, во Франции на стадионе «Астробаль» завершился очередной матч Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местный АСВЕЛ принимал итальянский «Виртус». Баскетболисты из Виллербана со счётом 83:90 (24:21; 18:19; 22:21; 19:29) уступили итальянцам.

В составе хозяев отличился американский разыгрывающий Глинн Уотсон — 24 очка, два подбора, две передачи и две потери при коэффициенте эффективности «+22».

У гостей лучшим стал американский разыгрывающий Карсен Эдвардс — 36 очков, один подбор, одна передача, один перехват, два блок-шота и две потери при коэффициенте эффективности «+28». Напавший на медперсонал после предыдущего матча в Евролиге аргентинец Лука Вильдоса набрал два очка, семь передач и один перехват.