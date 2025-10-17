Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

АСВЕЛ — Виртус Болонья, результат матча 3 октября 2025, счет 83:90, Евролига – 2025/2026

Два очка напавшего на врача Вильдосы помогли «Виртусу» обыграть АСВЕЛ в Евролиге
Комментарии

В пятницу, 17 октября, во Франции на стадионе «Астробаль» завершился очередной матч Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местный АСВЕЛ принимал итальянский «Виртус». Баскетболисты из Виллербана со счётом 83:90 (24:21; 18:19; 22:21; 19:29) уступили итальянцам.

Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
17 октября 2025, пятница. 21:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
83 : 90
Виртус
Болонья, Италия
АСВЕЛ: Селжас, Атамна, Ажинса, Масса, Джексон, де Коло, Нгуама, Лайти, Ндиайе, Уотсон, Вотье, Траоре
Виртус: Вильдоса, Эдвардс, Пайола, Ньянг, Смайлагич, Тейлор, Олстон, Хэкетт, Морган, Диарра, Яллов, Диуф

В составе хозяев отличился американский разыгрывающий Глинн Уотсон — 24 очка, два подбора, две передачи и две потери при коэффициенте эффективности «+22».

У гостей лучшим стал американский разыгрывающий Карсен Эдвардс — 36 очков, один подбор, одна передача, один перехват, два блок-шота и две потери при коэффициенте эффективности «+28». Напавший на медперсонал после предыдущего матча в Евролиге аргентинец Лука Вильдоса набрал два очка, семь передач и один перехват.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Црвена Звезда» одержала третью победу подряд, уверенно обыграв «Реал» в Евролиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android