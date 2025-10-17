«Был давно готов». Юдин — о тренерском дебюте в Единой лиге

Главный тренер команды «Локомотив-Кубань» Антон Юдин высказался о своём дебюте в роли тренера в Единой лиге ВТБ.

— Сейчас много тренеров-дебютантов в Единой лиге. В прошлом году [Сергей] Козин, [Андрей] Ведищев, в этом году [Антон] Юдин. За долгую карьеру так сразу и не вспомним в российском баскетболе, когда было так много новичков. И мы долго ждали, где [российские] тренеры. Получается, повезло со временем?

— Я начал свою тренерскую карьеру в 2011 году. Мне кажется, уже тогда мог возглавить «Спартак» (Санкт-Петербург) после увольнения Юры Здовца, но не сложилось. После этого был очень большой период времени в ЦСКА, когда пытался вместе с агентами заявиться и стать тренером-дебютантом, но всё это было безрезультатно.

Считаю, что был готов давно [стать тренером]. Точно помню, что после двух лет работы в ЦСКА, вели с агентом переговоры, и я пытался возглавить какую-то команду, но безрезультатно. Это 2016-й… Не ждал, то есть не лежал, а работал и ждал, когда кто-нибудь, а вдруг, — сказал Юдин в интервью Единой лиге.