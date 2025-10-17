Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баскония — Партизан, результат матча 3 октября 2025, счет 79:91, Евролига – 2025/2026

«Баскония» потерпела пятое поражение подряд, уступив «Партизану» в Евролиге
Комментарии

В пятницу, 17 октября, в Испании на стадионе «Фернандо Буэса» завершился очередной матч Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местная «Баскония» принимала сербский «Партизан». Баскетболисты из Витории со счётом 79:91 (20:22; 20:26; 24:18; 15:25).

Для испанцев это поражение стало пятым кряду.

Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
17 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
79 : 91
Партизан
Белград, Сербия
Баскония: Дьяките, Ноуэлл, Вильяр, Диалло, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Спаньоло, Керехета, Диоп, Фриш, Йоксимович, Саманич
Партизан: Джонс, Мууринен, Вашингтон, Осетковски, Бошнякович, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Паркер, Джонс

В составе хозяев отличился американо-гвинейский защитник Хамиду Диалло — 20 очков, три подбора, шесть передач, один подбор и три потери при коэффициенте эффективности «+24».

У «Партизана» лучшим стал представитель Южного Судана Карлик Джонс, выступающий на позиции защитника, — 18 очков, один подбор, десять передач, один блок-шот и три потери при коэффициенте эффективности «+23».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Два очка напавшего на врача Вильдосы помогли «Виртусу» обыграть АСВЕЛ в Евролиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android