«Баскония» потерпела пятое поражение подряд, уступив «Партизану» в Евролиге

В пятницу, 17 октября, в Испании на стадионе «Фернандо Буэса» завершился очередной матч Евролиги в сезоне-2025/2026, в котором местная «Баскония» принимала сербский «Партизан». Баскетболисты из Витории со счётом 79:91 (20:22; 20:26; 24:18; 15:25).

Для испанцев это поражение стало пятым кряду.

В составе хозяев отличился американо-гвинейский защитник Хамиду Диалло — 20 очков, три подбора, шесть передач, один подбор и три потери при коэффициенте эффективности «+24».

У «Партизана» лучшим стал представитель Южного Судана Карлик Джонс, выступающий на позиции защитника, — 18 очков, один подбор, десять передач, один блок-шот и три потери при коэффициенте эффективности «+23».