«Хапоэль Тель-Авив» вырвал победу у «Парижа» в гостевом матче Евролиги

В пятницу, 17 октября, на «Адидас Арене» в Париже, Франция завершился очередной матч Евролиги сезона-2025/2026, в котором местная команда «Париж» принимала израильский клуб «Хапоэль Тель-Авив». Победу одержала команда гостей со счётом 89:88 (26:25, 19:19, 21:26, 23:18).

Лучшим игроком в составе «Парижа» стал французский защитник Надир Хифи, набравший по ходу матча 18 очков. За 22 минуты 27 секунд на площадке он выполнил три подбора и четыре передачи. У клуба «Хапоэль Тель-Авив» отличился 26-летний американский центровой Даниэль Отуру, сумев набрать 18 очков. Он выполнил девять подборов и одну передачу.