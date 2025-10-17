«Хапоэль Тель-Авив» вырвал победу у «Парижа» в гостевом матче Евролиги
В пятницу, 17 октября, на «Адидас Арене» в Париже, Франция завершился очередной матч Евролиги сезона-2025/2026, в котором местная команда «Париж» принимала израильский клуб «Хапоэль Тель-Авив». Победу одержала команда гостей со счётом 89:88 (26:25, 19:19, 21:26, 23:18).
Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
17 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
88 : 89
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Париж: Хифи, Кавалье, Робинсон, Эррера, Докосси, Файе, Морган, Бако, М'Бай, Уаттара, Хоммс, Уиллис
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Блэйкни, Брайант, Палатин, Эннис, Малкольм, Одиасе, Мицич, Уэйнрайт, Отуру, Гинат
Лучшим игроком в составе «Парижа» стал французский защитник Надир Хифи, набравший по ходу матча 18 очков. За 22 минуты 27 секунд на площадке он выполнил три подбора и четыре передачи. У клуба «Хапоэль Тель-Авив» отличился 26-летний американский центровой Даниэль Отуру, сумев набрать 18 очков. Он выполнил девять подборов и одну передачу.
