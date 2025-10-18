Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига: результаты матчей 16 октября

Евролига: результаты матчей 16 октября
Аудио-версия:
Комментарии

В пятницу, 17 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату было запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты матчей регулярного чемпионата 17 октября:

«Црвена Звезда» — «Мадрид» — 90:75;
«Анадолу Эфес» — Панатинаикос» — 81:95;
«Монако» — «Валенсия» — 90:84;
«АСВЕЛ» — «Виртус» — 83:90;
«Баскония» – «Партизан» — 79:91;
«Париж» — Хапоэль Тель-Авив» — 88:89

Напомним, победителем Евролиги в прошлом сезоне стал «Фенербахче», одолевший в финале «Монако» (81:70). Обладателем бронзовых наград стал «Олимпиакос». В матче за третье место он оказался сильнее другого греческого клуба, «Панатинаикоса» (97:93).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Хапоэль Тель-Авив» вырвал победу у «Парижа» в гостевом матче Евролиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android