Евролига: результаты матчей 16 октября

В пятницу, 17 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату было запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты матчей регулярного чемпионата 17 октября:

«Црвена Звезда» — «Мадрид» — 90:75;

«Анадолу Эфес» — Панатинаикос» — 81:95;

«Монако» — «Валенсия» — 90:84;

«АСВЕЛ» — «Виртус» — 83:90;

«Баскония» – «Партизан» — 79:91;

«Париж» — Хапоэль Тель-Авив» — 88:89

Напомним, победителем Евролиги в прошлом сезоне стал «Фенербахче», одолевший в финале «Монако» (81:70). Обладателем бронзовых наград стал «Олимпиакос». В матче за третье место он оказался сильнее другого греческого клуба, «Панатинаикоса» (97:93).