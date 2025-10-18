Антон Юдин: структура работы в «Зените-2», ЦСКА-2 и «Локомотиве-Кубань» не отличается

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Антон Юдин высказался о переходе в краснодарский клуб.

— Был контракт с ЦСКА, прошёл шикарный, сказочный сезон с ЦСКА-2, и ради тренера-дебютанта Андрей Ведищев уволил сам себя, провёл долгие переговоры, выкуп контракта, чтобы дать Антону Юдину шанс.

— Ну, наверное, вау! Думаю, чуть-чуть было по-другому. Изначально он решил не продолжать возглавлять клуб как тренер, а потом уже как-то пришёл к моей кандидатуре.

— Антон Юдин понимает, на какой риск пошёл Андрей Ведищев?

— Любой тренер дебютант, как я, или не дебютант — в любом случае риск, когда ты назначаешь нового специалиста. У меня есть ответственность перед болельщиками, которые ходят каждый матч поддерживать команду. Есть давление. Кто-то его избегает, но мне нравится работать под давлением. Однако это должно быть разумное, скажем так, давление. Поэтому меня никогда не пугало давление, а больше мобилизовало и дисциплинировало.

Совпадают ли ожидания с реальностью? Совпадают. Ещё раз — я не тренер-новичок, я работал в системе двух клубов, оба были достаточно успешны. Находясь в ЦСКА, выиграл достаточно титулов, поэтому всё знал, как это должно работать. В плане моего видения — здесь [в «Локомотиве-Кубань»] никаких сюрпризов. Но работа тренера зависит от множества факторов, которые не зависят от тренера. Не думаю, что структура работы тренером «Зенита-2», ЦСКА-2 и «Локомотива-Кубань» чем-то отличается, — сказал Юдин в интервью Единой лиге.