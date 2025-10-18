Энтони — о 21-летнем баскетболисте: такие цифры бывают в видеоиграх, это уровень MVP

10-кратный участник Матча всех звёзд НБА Кармело Энтони высказался о 21-летнем центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме.

«Вемби может лидировать во всех статистических категориях — а это уровень MVP. Он может в среднем набирать 25 очков и 15 подборов, делать по пять блоков, отдавать 12 передач и совершать по шесть перехватов. Он способен на всё это. Такие цифры бывают в видеоиграх, и при этом его команда может выйти в плей-офф», — сказал Энтони на канале 7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony в YouTube.

Напомним, прошлый сезон НБА Виктор завершил досрочно из-за тромбоза вен правого плеча. Спортсмен успел принять участие в 46 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 24,3 очка, совершал 11 подборов и отдавал 3,7 передачи.

Вембаньяма попытался забить гол ударом через себя: