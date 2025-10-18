Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Энтони — о 21-летнем баскетболисте: такие цифры бывают в видеоиграх, это уровень MVP

Энтони — о 21-летнем баскетболисте: такие цифры бывают в видеоиграх, это уровень MVP
Аудио-версия:
Комментарии

10-кратный участник Матча всех звёзд НБА Кармело Энтони высказался о 21-летнем центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме.

«Вемби может лидировать во всех статистических категориях — а это уровень MVP. Он может в среднем набирать 25 очков и 15 подборов, делать по пять блоков, отдавать 12 передач и совершать по шесть перехватов. Он способен на всё это. Такие цифры бывают в видеоиграх, и при этом его команда может выйти в плей-офф», — сказал Энтони на канале 7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony в YouTube.

Напомним, прошлый сезон НБА Виктор завершил досрочно из-за тромбоза вен правого плеча. Спортсмен успел принять участие в 46 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 24,3 очка, совершал 11 подборов и отдавал 3,7 передачи.

Сейчас читают:
Обновлённый Дончич или невероятные Шей с Йокичем. Кто станет MVP в новом сезоне НБА?
Рейтинг
Обновлённый Дончич или невероятные Шей с Йокичем. Кто станет MVP в новом сезоне НБА?

Вембаньяма попытался забить гол ударом через себя:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android