Пол Пирс назвал нынешнего игрока НБА, который напоминает ему Коби Брайанта

Легендарный игрок «Бостон Селтикс» Пол Пирс поделился мнением о выступлении разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера, сравнив его с прославленным игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом.

«Он, по сути, как Коби. Знаю, звучит безумно, но он непредсказуем в движениях и уверенно играет из средней зоны. У него отличная работа ног. Здорово обращается с мячом. Говорю же вам — Коби», — сказал Пирс в интервью для документального сериала Netflix Starting 5, фрагмент которого доступен в социальных сетях.

Напомним, в прошлом сезоне НБА Шей стал самым ценным игроком по итогам регулярного чемпионата (MVP), выиграл титул НБА и был признан MVP финальной серии.

Шей Гилджес-Александер провёл тренировку с сыном на руках:

