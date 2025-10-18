Член Зала славы Ральф Сэмпсон назвал величайшего центрового в истории НБА

Член Зала славы баскетбола Ральф Сэмпсон высказал мнение, что двукратный чемпион НБА Уилт Чемберлен — величайший центровой всех времён.

«Уилт Чемберлен. Все неуважительно относятся к Уилту. Мне бы хотелось увидеть, как Шак и Уилт сыграли бы друг с другом. Уилт был чертовски силён. Я встретил его, когда только пришёл в лигу. Помню, увидел его на пляже в Малибу — в шортах и загорающего.

Он отвёл меня в сторону и сказал: «Я хочу, чтобы ты убивал всех, против кого играешь». Вот такой у него был менталитет. Для меня он один из самых легендарных «больших». Я немного смотрел его по чёрно-белому телевидению в своё время. Он был жёсткий», — сказал Сэмпсон на канале ALL THE SMOKE в YouTube.

Уилт Чемберлен поддерживает форму в 50 лет: