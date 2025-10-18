Владимир Гомельский назвал игрока, избавившись от которого, клуб может стать чемпионом НБА

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно требуемых шагов «Нью-Орлеан Пеликанс», которые позволили бы клубу завоевать чемпионство в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«В первую очередь, избавиться от [Зайона] Уильямсона», — написал Гомельский.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Уильямсон принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 24,6 очка, 7,2 подбора и 5,3 передачи при 56,7 % реализации бросков с игры.

