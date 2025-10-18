Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский назвал игрока, избавившись от которого, клуб может стать чемпионом НБА

Владимир Гомельский назвал игрока, избавившись от которого, клуб может стать чемпионом НБА
Комментарии

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно требуемых шагов «Нью-Орлеан Пеликанс», которые позволили бы клубу завоевать чемпионство в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«В первую очередь, избавиться от [Зайона] Уильямсона», — написал Гомельский.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Уильямсон принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 24,6 очка, 7,2 подбора и 5,3 передачи при 56,7 % реализации бросков с игры.

Сейчас читают:
Игроки НБА, чьи многомиллионные доходы курируют другие
Игроки НБА, чьи многомиллионные доходы курируют другие

Игрок НБА Зайон Уильямсон сделал тату на всю спину:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android