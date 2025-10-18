Егор Дёмин набрал первые очки в предсезонке НБА

В данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Торонто Рэпторс» принимает «Бруклин Нетс». На момент написания новости счёт на табло — 60:46 в пользу домашней команды.

19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин не начал матч в стартовой пятёрке, но вышел на площадку только во второй четверти. Проведя на паркете несколько владений, Дёмин сумел прорваться в трёхсекундную зону соперника и с передачи Кэмерона Томаса записал на свой счёт первые очки в предсезонных матчах НБА. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеомомент данного эпизода.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.



