Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин набрал первые очки в предсезонке НБА

Егор Дёмин набрал первые очки в предсезонке НБА
Комментарии

В данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Торонто Рэпторс» принимает «Бруклин Нетс». На момент написания новости счёт на табло — 60:46 в пользу домашней команды.

НБА — предсезонные матчи
18 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Перерыв
72 : 56
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Дик, Могбо, Ингрэм, Барнс, Куикли, Барретт, Уолтер, Reese, Темпл, Пёлтль, Шид, Hepburn, Агбаджи, Мамукелашвили, Martin, Баттл
Бруклин Нетс: Уильямс, Wolf, Powell, Demin, Лидделл, Этьенн, Мартин, Мэнн, Nelson, Портер, Шарп, Клауни, Уилсон, Томас, Клэкстон, Бафкин, Saraf, Traore

19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин не начал матч в стартовой пятёрке, но вышел на площадку только во второй четверти. Проведя на паркете несколько владений, Дёмин сумел прорваться в трёхсекундную зону соперника и с передачи Кэмерона Томаса записал на свой счёт первые очки в предсезонных матчах НБА. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеомомент данного эпизода.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.


Комментарии
