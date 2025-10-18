Егор Дёмин за первые 10 минут предсезонного матча НБА с «Торонто» набрал 11 очков
В данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Торонто Рэпторс» принимает «Бруклин Нетс». На момент написания новости счёт на табло — 72:56 в пользу домашней команды.
НБА — предсезонные матчи
18 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
119 : 114
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Барнс - 31, Барретт - 25, Куикли - 18, Ингрэм - 13, Пёлтль - 10, Мамукелашвили - 10, Дик - 7, Агбаджи - 2, Могбо, Уолтер, Reese, Темпл, Шид, Hepburn, Martin, Баттл
Бруклин Нетс: Портер - 34, Уильямс - 20, Demin - 14, Клэкстон - 13, Мартин - 7, Томас - 7, Мэнн - 6, Шарп - 6, Клауни - 3, Saraf - 3, Traore - 1, Wolf, Powell, Лидделл, Этьенн, Nelson, Уилсон, Бафкин
Примечательно, что 19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин начал игру не с первых минут и появился на паркете только во второй четверти. За первые 10 минут своего дебютного предсезонного матча в НБА он набрал 11 очков, реализовав оба броска с игры и забросив шесть из семи штрафных бросков.
