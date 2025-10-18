Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин за первые 10 минут предсезонного матча НБА с «Торонто» набрал 11 очков

Егор Дёмин за первые 10 минут предсезонного матча НБА с «Торонто» набрал 11 очков
Комментарии

В данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Торонто Рэпторс» принимает «Бруклин Нетс». На момент написания новости счёт на табло — 72:56 в пользу домашней команды.

НБА — предсезонные матчи
18 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
119 : 114
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Барнс - 31, Барретт - 25, Куикли - 18, Ингрэм - 13, Пёлтль - 10, Мамукелашвили - 10, Дик - 7, Агбаджи - 2, Могбо, Уолтер, Reese, Темпл, Шид, Hepburn, Martin, Баттл
Бруклин Нетс: Портер - 34, Уильямс - 20, Demin - 14, Клэкстон - 13, Мартин - 7, Томас - 7, Мэнн - 6, Шарп - 6, Клауни - 3, Saraf - 3, Traore - 1, Wolf, Powell, Лидделл, Этьенн, Nelson, Уилсон, Бафкин

Примечательно, что 19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин начал игру не с первых минут и появился на паркете только во второй четверти. За первые 10 минут своего дебютного предсезонного матча в НБА он набрал 11 очков, реализовав оба броска с игры и забросив шесть из семи штрафных бросков.

Сейчас читают:
У Дёмина межсезонье — огонь. Встретил глобальных звёзд и заключил сделку с легендой НБА
У Дёмина межсезонье — огонь. Встретил глобальных звёзд и заключил сделку с легендой НБА

Егор Дёмин представил кроссовки, в которых дебютирует в НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android