Егор Дёмин за первые 10 минут предсезонного матча НБА с «Торонто» набрал 11 очков

В данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Торонто Рэпторс» принимает «Бруклин Нетс». На момент написания новости счёт на табло — 72:56 в пользу домашней команды.

Примечательно, что 19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин начал игру не с первых минут и появился на паркете только во второй четверти. За первые 10 минут своего дебютного предсезонного матча в НБА он набрал 11 очков, реализовав оба броска с игры и забросив шесть из семи штрафных бросков.

Егор Дёмин представил кроссовки, в которых дебютирует в НБА: