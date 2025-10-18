«Бруклин» проиграл «Торонто» в предсезонке НБА, у Дёмина — 3-я результативность в «Нетс»

Сегодня, 18 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Бруклин Нетс». Игра завершилась со счётом 119:114 в пользу домашней команды.

Самым результативным игроком среди победителей стал лёгкий форвард Скотти Барнс, набравший 31 очко. В составе «Бруклина» лучшими по результативности стали форвард Майкл Портер-младший и атакующий защитник Кэмерон Томас, набравшие 34 и 20 очков соответственно.

Следует также отметить 19-летнего российского защитника «Нетс» Егора Дёмина, который провёл на площадке 19 минут. За это время Дёмин набрал 14 очков (3 из 5 с игры, включая 2 из 3 трёхочковых и 6 из 7 с линии штрафных), сделал пять подборов, одну передачу и один блок-шот. Для Егора это был дебютный матч в рамках предсезонной подготовки НБА.