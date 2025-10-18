Видео: лучшие моменты Егора Дёмина в предсезонном матче НБА с «Торонто»
Поделиться
19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Торонто Рэпторс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 114:119.
НБА — предсезонные матчи
18 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
119 : 114
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Барнс - 31, Барретт - 25, Куикли - 18, Ингрэм - 13, Пёлтль - 10, Мамукелашвили - 10, Дик - 7, Уолтер - 3, Агбаджи - 2, Могбо, Reese, Темпл, Шид, Hepburn, Martin, Баттл
Бруклин Нетс: Портер - 34, Уильямс - 20, Demin - 14, Клэкстон - 13, Мартин - 7, Томас - 7, Мэнн - 6, Шарп - 6, Клауни - 3, Saraf - 3, Traore - 1, Wolf, Powell, Лидделл, Этьенн, Nelson, Уилсон, Бафкин
Дёмин провёл на площадке в общей сложности 19 минут, набрав суммарно 14 очков (3 из 5 с игры, где 2 из 3 — трёхочковые; 6 из 7 — штрафные), пять подборов, одну передачу и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+1». «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео с лучшими моментами россиянина.
Комментарии
- 18 октября 2025
-
07:36
-
06:38
-
05:40
-
04:41
-
04:35
-
03:40
-
03:23
-
03:12
-
02:30
-
00:30
-
00:04
- 17 октября 2025
-
23:53
-
23:53
-
23:31
-
23:06
-
22:33
-
22:24
-
22:04
-
21:30
-
21:19
-
21:18
-
20:59
-
19:56
-
19:27
-
18:59
-
18:45
-
18:22
-
18:03
-
17:57
-
17:10
-
16:33
-
16:26
-
16:20
-
16:12
-
15:53