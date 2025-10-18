Видео: лучшие моменты Егора Дёмина в предсезонном матче НБА с «Торонто»

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Торонто Рэпторс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 114:119.

Дёмин провёл на площадке в общей сложности 19 минут, набрав суммарно 14 очков (3 из 5 с игры, где 2 из 3 — трёхочковые; 6 из 7 — штрафные), пять подборов, одну передачу и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+1». «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео с лучшими моментами россиянина.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.