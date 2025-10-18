Скидки
Бетсити Парма — Автодор. Прямая трансляция
15:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Голден Стэйт» проиграл «Клипперс» в предсезонке НБА. У Стефена Карри — 20 очков

«Голден Стэйт» проиграл «Клипперс» в предсезонке НБА. У Стефена Карри — 20 очков
Комментарии

В ночь с 17 на 18 октября мск на паркете «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) завершился предсезонный матч НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Клипперс». Победа со счётом 106:103 осталась за гостями.

НБА — предсезонные матчи
18 октября 2025, суббота. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
103 : 106
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 20, Richard - 13, Хилд - 11, Хорфорд - 10, Грин - 9, Спенсер - 9, Пэйтон II - 8, Джексон-Дэвис - 8, Сантос - 7, Подзиемски - 5, Пост - 3, Cryer, Роу
Лос-Анджелес Клипперс: Sanders - 25, Niederhauser - 13, Бил - 12, Кристи - 12, Telfort - 9, Миллер - 7, Престон - 6, Браун - 6, Джонс - 4, Данн - 4, Богданович - 4, Вашингтон Мл. - 2, Зубац - 2, Коллинс, Болдуин Мл.

В составе победителей самым результативным игроком матча стал американец Коби Сандерс, записавший в свой актив 25 очков, четыре подбора и две передачи.

В составе «Голден Стэйт» наивысшую результативность показал американский разыгрывающий Стефен Карри. Сегодня на его счету 20 очков, четыре подбора и пять передач.

Напомним, для обоих клубов это был последний предсезонный матч. Далее команды начнут официальные игры.

