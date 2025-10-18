«Голден Стэйт» проиграл «Клипперс» в предсезонке НБА. У Стефена Карри — 20 очков

В ночь с 17 на 18 октября мск на паркете «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) завершился предсезонный матч НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Клипперс». Победа со счётом 106:103 осталась за гостями.

В составе победителей самым результативным игроком матча стал американец Коби Сандерс, записавший в свой актив 25 очков, четыре подбора и две передачи.

В составе «Голден Стэйт» наивысшую результативность показал американский разыгрывающий Стефен Карри. Сегодня на его счету 20 очков, четыре подбора и пять передач.

Напомним, для обоих клубов это был последний предсезонный матч. Далее команды начнут официальные игры.