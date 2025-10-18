Владислав Голдин отметился тремя очками за «Майами» в предсезонном матче с «Мемфисом»

24-летний российский центровой «Майами Хит» Владислав Голдин принял участие в матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Мемфис Гриззлиз»», в котором его команда потерпела поражение со счётом 125:141.

Голдин провёл на площадке в общей сложности четыре минуты, набрав суммарно три очка (1 из 1 с игры, 1 из 2 — штрафные) и получив два персональных замечания. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+1».

Напомним, начало регулярного чемпионата запланировано на ночь с 21 на 22 октября. В этот день пройдут две встречи: «Оклахома-Сити Тандер» примет «Хьюстон Рокетс» (2:30 мск), а «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз» (5:00 мск).