Бетсити Парма — Автодор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Баскетбол

Владислав Голдин отметился тремя очками за «Майами» в предсезонном матче с «Мемфисом»

Владислав Голдин отметился тремя очками за «Майами» в предсезонном матче с «Мемфисом»
Комментарии

24-летний российский центровой «Майами Хит» Владислав Голдин принял участие в матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Мемфис Гриззлиз»», в котором его команда потерпела поражение со счётом 125:141.

НБА — предсезонные матчи
18 октября 2025, суббота. 03:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
125 : 141
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Майами Хит: Адебайо - 23, Пауэлл - 23, Уэр - 20, Уиггинс - 10, Митчелл - 10, Фонтеккио - 8, Янг - 7, Ларссон - 5, Розир - 4, Смит - 4, Жакез-мл. - 3, Goldin - 3, Томпсон - 3, Gardner - 2, Йович, Ачиува, Хироу, Джонсон, Mbeng, Якуционис, Dainja
Мемфис Гриззлиз: Уэллс - 21, Джексон - 16, Small - 16, Джексон - 13, Ландейл - 12, Проспер - 11, Спенсер - 11, Колдуэлл-Поуп - 10, Холл - 10, Альдама - 9, Coward - 7, Кончар - 5, Пиппен Мл., Джером, Уильямс Мл., Ки, Lovering, Хинтон

Голдин провёл на площадке в общей сложности четыре минуты, набрав суммарно три очка (1 из 1 с игры, 1 из 2 — штрафные) и получив два персональных замечания. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+1».

Напомним, начало регулярного чемпионата запланировано на ночь с 21 на 22 октября. В этот день пройдут две встречи: «Оклахома-Сити Тандер» примет «Хьюстон Рокетс» (2:30 мск), а «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз» (5:00 мск).

