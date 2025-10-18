Скидки
Бетсити Парма — Автодор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

31 очко Дончина не спасло «Лейкерс» от поражения в матче с «Сакраменто»

Комментарии

В ночь с 17 на 18 октября мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США) завершился предсезонный матч НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сакраменто Кингз». Победу со счётом 117:116 одержали гости.

НБА — предсезонные матчи
18 октября 2025, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 117
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 31, Хатимура - 18, Винсент - 14, Смарт - 14, Эйтон - 12, Ривз - 8, Хэйс - 6, Кнехт - 5, Вандербилт - 4, Клебер - 3, Колоко - 1, Ларэвиа, Смит, Уотсон, Уильямс, Davis Jr
Сакраменто Кингз: Шрёдер - 25, Эллис - 20, Лавин - 15, Clifford - 13, Джонс - 10, Юбэнкс - 10, Шарич - 10, Raynaud - 9, Картер - 2, Плауден - 2, Cardwell - 1, Макдермотт, Дэвис, Стивенс

Самым результативным игроком «Сакраменто» стал немецкий разыгрывающий Деннис Шрёдер, на счету которого 25 очков, три подбора и две передачи.

У хозяев наивысшую результативность показал звёздный словенский защитник Лука Дончич, записавший в свой актив 31 очко, пять подборов и девять передач.

Напомним, для обоих клубов это был последний предсезонный матч. Далее команды начнут официальные игры нового сезона НБА.

