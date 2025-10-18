31 очко Дончина не спасло «Лейкерс» от поражения в матче с «Сакраменто»

В ночь с 17 на 18 октября мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США) завершился предсезонный матч НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сакраменто Кингз». Победу со счётом 117:116 одержали гости.

Самым результативным игроком «Сакраменто» стал немецкий разыгрывающий Деннис Шрёдер, на счету которого 25 очков, три подбора и две передачи.

У хозяев наивысшую результативность показал звёздный словенский защитник Лука Дончич, записавший в свой актив 31 очко, пять подборов и девять передач.

Напомним, для обоих клубов это был последний предсезонный матч. Далее команды начнут официальные игры нового сезона НБА.