Предсезонка НБА: результаты 18 октября

Сегодня, 18 октября, в рамках предсезонной подготовки к новому сезону-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Предсезонные матчи НБА — результаты 18 октября

«Торонто Рэпторс» — «Бруклин Нетс» — 119:114.

«Филадельфия Сиксерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 126:110.

«Нью-Йорк Никс» — «Шарлотт Хорнетс» — 113:108.

«Майами Хит» — «Мемфис Гриззлиз» — 125:141.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс» — 94:91.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Индиана Пэйсерс» — 133:104.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 103:106.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто Кингз» — 116:117.

Напомним, начало регулярного чемпионата запланировано на ночь с 21 на 22 октября. В этот день пройдут две встречи: «Оклахома-Сити Тандер» примет «Хьюстон Рокетс» (2:30 мск), а «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз» (5:00 мск).