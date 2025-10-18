Скидки
Бетсити Парма — Автодор. Прямая трансляция
15:00 Мск
Баскетбол

Предсезонка НБА: результаты 18 октября

Сегодня, 18 октября, в рамках предсезонной подготовки к новому сезону-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Предсезонные матчи НБА — результаты 18 октября

  • «Торонто Рэпторс» — «Бруклин Нетс» — 119:114.
  • «Филадельфия Сиксерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 126:110.
  • «Нью-Йорк Никс» — «Шарлотт Хорнетс» — 113:108.
  • «Майами Хит» — «Мемфис Гриззлиз» — 125:141.
  • «Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс» — 94:91.
  • «Сан-Антонио Спёрс» — «Индиана Пэйсерс» — 133:104.
  • «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 103:106.
  • «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто Кингз» — 116:117.

Напомним, начало регулярного чемпионата запланировано на ночь с 21 на 22 октября. В этот день пройдут две встречи: «Оклахома-Сити Тандер» примет «Хьюстон Рокетс» (2:30 мск), а «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз» (5:00 мск).

