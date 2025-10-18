Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги — 2025/2026 на 18 октября

Единая лига: расписание матчей 18 октября
Комментарии

Сегодня, 18 октября, состоится очередной игровой день Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026. В общей сложности поклонники российского баскетбола смогут увидеть три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Единая лига. Расписание игр на 18 октября:

13:00 мск — «Енисей» — ЦСКА;
14:00 мск — «Самара» — МБА-МАИ;
15:00 мск — «Бетсити Парма» — «Автодор».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Самара
Самарская область
Не начался
МБА-МАИ
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 октября 2025, суббота. 15:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лидера в регулярном чемпионате после четырёх игр на старте сезона является казанский УНИКС — единственная команда, не потерпевшая ни одного поражения. На втором месте идёт МБА-МАИ, которая опережает ЦСКА и «Локомотив-Кубань», делящих третье место, по разнице мячей. «Зенит» пятый — у них два поражения.

Сейчас читают:
Мощь в каждом эпизоде. У УНИКСа на горизонте — «золотой» сезон?
Мощь в каждом эпизоде. У УНИКСа на горизонте — «золотой» сезон?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android