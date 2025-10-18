Единая лига: расписание матчей 18 октября

Сегодня, 18 октября, состоится очередной игровой день Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026. В общей сложности поклонники российского баскетбола смогут увидеть три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Единая лига. Расписание игр на 18 октября:

13:00 мск — «Енисей» — ЦСКА;

14:00 мск — «Самара» — МБА-МАИ;

15:00 мск — «Бетсити Парма» — «Автодор».

Лидера в регулярном чемпионате после четырёх игр на старте сезона является казанский УНИКС — единственная команда, не потерпевшая ни одного поражения. На втором месте идёт МБА-МАИ, которая опережает ЦСКА и «Локомотив-Кубань», делящих третье место, по разнице мячей. «Зенит» пятый — у них два поражения.