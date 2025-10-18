Единая лига: расписание матчей 18 октября
Поделиться
Сегодня, 18 октября, состоится очередной игровой день Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026. В общей сложности поклонники российского баскетбола смогут увидеть три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Единая лига. Расписание игр на 18 октября:
13:00 мск — «Енисей» — ЦСКА;
14:00 мск — «Самара» — МБА-МАИ;
15:00 мск — «Бетсити Парма» — «Автодор».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Самара
Самарская область
Не начался
МБА-МАИ
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 октября 2025, суббота. 15:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лидера в регулярном чемпионате после четырёх игр на старте сезона является казанский УНИКС — единственная команда, не потерпевшая ни одного поражения. На втором месте идёт МБА-МАИ, которая опережает ЦСКА и «Локомотив-Кубань», делящих третье место, по разнице мячей. «Зенит» пятый — у них два поражения.
Комментарии
- 18 октября 2025
-
11:00
-
10:10
-
10:08
-
09:30
-
09:30
-
08:10
-
08:08
-
08:02
-
07:36
-
06:38
-
05:40
-
04:41
-
04:35
-
03:40
-
03:23
-
03:12
-
02:30
-
00:30
-
00:04
- 17 октября 2025
-
23:53
-
23:53
-
23:31
-
23:06
-
22:33
-
22:24
-
22:04
-
21:30
-
21:19
-
21:18
-
20:59
-
19:56
-
19:27
-
18:59
-
18:45
-
18:22