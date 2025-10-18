«Не собираюсь становиться Леброном». Ривз ответил, как «Лейкерс» справятся без Джеймса

27-летний американский защитник Остин Ривз, представляющий команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», рассказал, как калифорнийцы справятся без травмированного Леброна Джеймса на старте сезона-2025/2026.

«У нас много по-настоящему талантливых парней, и я определённо не собираюсь выходить на паркет и становиться, если бы нужно было заменить его. В его отсутствие мы должны играть как единый коллектив, поэтому я просто рад начать регулярный сезон, чтобы быть там с этими парнями, которые у нас есть в клубе, и, надеюсь, одержать много побед… За эти пять лет в команде я очень вырос. Когда я был новичком, я буквально никогда не разговаривал. Я ни с кем не разговаривал», — приводит слова Ривза журналист Дэйв Макменамин в социальной сети Х.