Сэмпсон рассказал, как дуэли с Абдул-Джаббаром укрепили его связь с Оладжьювоном

Бывший игрок НБА Ральф Сэмпсон заявил, что противостояния с Каримом Абдул-Джаббаром помогли ему и Хакиму Оладжьювону выстроить взаимопонимание на площадке в начале их совместной карьеры в «Хьюстон Рокетс».

«Мы знали друг о друге, сблизились в первые месяцы — вместе обедали, проводили время в поездках. Мы могли сыграть друг против друга на тренировках пару раз, но нам нужно было построить эту связь, чтобы играть как одно целое. Когда мы начали играть против Карима, все хотели обыграть его. Я говорил Хакиму: «Ты держи его, а я помогу заблокировать». Мы понимали, что, если я иду вперёд, он прикрывает тыл, и наоборот. Так у нас появилось взаимное доверие», — приводит слова Сэмпсона The Sport Rush со ссылкой на подкаст All the Smoke.