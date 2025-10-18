Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сэмпсон рассказал, как дуэли с Абдул-Джаббаром укрепили его связь с Оладжьювоном

Сэмпсон рассказал, как дуэли с Абдул-Джаббаром укрепили его связь с Оладжьювоном
Комментарии

Бывший игрок НБА Ральф Сэмпсон заявил, что противостояния с Каримом Абдул-Джаббаром помогли ему и Хакиму Оладжьювону выстроить взаимопонимание на площадке в начале их совместной карьеры в «Хьюстон Рокетс».

«Мы знали друг о друге, сблизились в первые месяцы — вместе обедали, проводили время в поездках. Мы могли сыграть друг против друга на тренировках пару раз, но нам нужно было построить эту связь, чтобы играть как одно целое. Когда мы начали играть против Карима, все хотели обыграть его. Я говорил Хакиму: «Ты держи его, а я помогу заблокировать». Мы понимали, что, если я иду вперёд, он прикрывает тыл, и наоборот. Так у нас появилось взаимное доверие», — приводит слова Сэмпсона The Sport Rush со ссылкой на подкаст All the Smoke.

Материалы по теме
Член Зала славы Ральф Сэмпсон назвал величайшего центрового в истории НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android