Инсайдер назвал звезду НБА, которая находится не в лучшей форме перед стартом сезона

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что 36-летний американский звёздный защитник Джеймс Харден, представляющий команду НБА «Лос-Анджелес Клипперс», находится не в лучшей форме.

«Харден на самом деле сейчас даже не близко к своей хорошей форме. Это одна из вещей, о которых говорили скауты», — сказал Уиндхорст в эфире ESPN.

В прошлом сезоне Джеймс Харден принял участие в 79 матчах за «Лос-Анджелес Клипперс». Он набирал в среднем 22,8 очка, делал 5,8 подбора и 8,7 передачи, реализуя при этом 41,0% бросков с площадки, 35,2% — из-за дуги и 87,4% — с линии штрафного броска.