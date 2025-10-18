Кендрик Перкинс: Деррик Роуз в Чикаго популярнее Майкла Джордана

Бывший игрок НБА, ныне аналитик Кендрик Перкинс поддержал точку зрения рэпера G Herbo, что Деррик Роуз пользуется большей популярностью в Чикаго, чем Майкл Джордан.

«Я с ним согласен. D Rose важнее Майкла Джордана для Чикаго. Люди в Чикаго, от молодёжи до старшего поколения и тех, кто управляет городом, считают его своим королём. Он не только показал себя на площадке, но и сделал очень много для местного сообщества. Они его любят.

Я был в Чикаго в то время, и всюду слышал: «D Rose, D Rose, D Rose». Возможно, он самый значимый спортсмен в истории города. Ему поставят статую, и я с этим согласен», — приводит слова Перкинса Clutch Points со ссылкой на подкаст Club Shay Shay.