Стефен Карри ответил, останется ли в НБА после 40 лет

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри оценил перспективы продолжения своей карьеры и возможности играть в НБА после 40 лет. Игрок отметил, что его главной задачей является поддержание здоровья и способность играть на собственных условиях. Карри сейчас 37 лет.

«Всё, что я хочу, — это иметь возможность выбора. Если у меня будет реальная возможность играть, я решу сам, хочу ли я продолжать. Для меня важно, чтобы решение принимал я, а не кто-то другой», — приводит слова Карри Total Pro Sport.

Четырёхкратный чемпион НБА добавил, что поддерживать форму ему помогает системная работа над телом и предотвращением травм, которую он начал ещё в начале карьеры.