«Матчи смотрят дети». Тренер «Локомотива» объяснил, почему не использует мат в тайм-аутах

Аудио-версия:
Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Антон Юдин объяснил, почему не использует нецензурную лексику в тайм-аутах.

— Одна из проблем всех тренеров-дебютантов — наличие авторитета, когда есть игроки практически ровесники. И им сложнее давать задания, кричать в тайм-ауте, поднимать голос — другие методы работы. И я слышал такой тезис, что Антон Юдин — единственный тренер, который [нецензурно] не выражается.
— Я видел очень много тайм-аутов, потому что подписан на некоторые телеграм-каналы, которые выкладывают тайм-ауты Единой лиги, Суперлиги, ЮБЛ. Я стараюсь себя контролировать, потому что могу нецензурно выражаться на сербском или, если надо, на греческом. Как бы это ни звучало громко — матчи смотрят дети, а я русским матом владею очень хорошо. И где-то в закрытой комнате я умею им пользоваться.

Но когда мы выходим на телевизионный экран, то стараюсь себя контролировать, хоть это и не всегда удаётся, — сказал Юдин в интервью Единой лиге.

Комментарии
