Главная Баскетбол Новости

Редик назвал игрока, который заменит травмированного Леброна в пятёрке «Лейкерс»

Главный тренер команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик заявил, что Гэйб Винсент сыграет в первом матче сезона в стартовом составе вместо травмированного Леброна Джеймса.

«Я ничего не знаю о том, с кем буду выходить в стартовом составе до конца сезона, потому что опять же есть травмы, и в течение года происходят разные вещи. У меня есть довольно хорошее представление о том, кто начнёт первую игру, после этого я не знаю. Но я действительно думаю, что в этом составе Лука и Деандре будут много атаковать, а Гэйб — ещё один игрок, который хорошо владеет мячом и является ещё одним сильным защитником.

Я думаю, он хорошо вписывается в команду, но вы должны посмотреть на каждый матч, в котором мы играем с ним, и принять решение по нему», — приводит слова Редика издание ESPN.

