«Енисей» в пятый раз подряд проиграл в Единой лиге, разгромно уступив ЦСКА

В субботу, 18 октября, на красноярском стадионе «Арена-Север» состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором местный «Енисей» принимал московский ЦСКА. Красноярцы уступили действующему чемпиону с крупным счётом 67:98 (16:19; 19:21; 20:29; 12:29).

В составе красноярцев отличился сербский форвард Данило Тасич, став самым результативным игроков в обеих командах, — 20 очков, пять подборов и пять передач при коэффициенте эффективности «+25».

У армейцев лучшим стал российский защитник Самсон Руженцев — 11 очков, шесть подборов, три передачи и одна потеря при коэффициенте эффективности «+18».

Это поражение стало пятым кряду для «Енисея» — у них ноль побед на старте сезона.