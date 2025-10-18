Скидки
Енисей — ЦСКА, результат матча 18 октября 2025, счет 67:98, Единая лига ВТБ 2025-2026

«Енисей» в пятый раз подряд проиграл в Единой лиге, разгромно уступив ЦСКА
Комментарии

В субботу, 18 октября, на красноярском стадионе «Арена-Север» состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором местный «Енисей» принимал московский ЦСКА. Красноярцы уступили действующему чемпиону с крупным счётом 67:98 (16:19; 19:21; 20:29; 12:29).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
67 : 98
ЦСКА
Москва
Енисей: Тасич - 20, Коулмэн - 15, Долинин - 9, Шлегель - 5, Ведищев - 4, Артис - 4, Евдокимов - 4, Антипов - 4, Ванин - 2, Скуратов, Середа
ЦСКА: Ухов - 15, Уэйр - 13, Кливленд - 12, Руженцев - 11, Астапкович - 11, Джекири - 8, Жан-Шарль - 8, Тримбл - 6, Курбанов - 6, Карпенко - 3, Антонов - 3, Ганькевич - 2

В составе красноярцев отличился сербский форвард Данило Тасич, став самым результативным игроков в обеих командах, — 20 очков, пять подборов и пять передач при коэффициенте эффективности «+25».

У армейцев лучшим стал российский защитник Самсон Руженцев — 11 очков, шесть подборов, три передачи и одна потеря при коэффициенте эффективности «+18».

Это поражение стало пятым кряду для «Енисея» — у них ноль побед на старте сезона.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
