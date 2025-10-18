Скидки
Бетсити Парма — Автодор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Баскетбол

Самара — МБА-МАИ, результат матча 18 октября 2025, счет 67:87, Единая лига ВТБ 2025-2026

32 очка и дабл-дабл Михайловского не помогли «Самаре» победить МБА-МАИ в ЕЛ


В субботу, 18 октября, во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого в Самаре прошёл очередной матч Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором хозяева площадки принимали команду МБА-МАИ. Самарцы проиграли в матче со счётом 70:78 (18:14; 17:17; 18:24; 17:23).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
70 : 78
МБА-МАИ
Москва
Самара: Михайловский - 32, Чебуркин - 19, Чеваренков - 9, Кузнецов - 2, Пивцайкин - 2, Минченко - 2, Косяков - 2, Чикарев - 2, Шейко, Маруфов, Калинов, Великородный
МБА-МАИ: Зубков - 20, Зайцев - 17, Платунов - 11, Певнев - 9, Барашков - 8, Савков - 5, Личутин - 4, Исмаилов - 2, Воронов - 2, Комолов, Трушкин, Огарков

Лучшим игроком матча стал российский защитник самарцев Никита Михайловский, оформивший по ходу встречи дабл-дабл, — 32 очка, 12 подборов, три передачи, один блок-шот и шесть потерь при коэффициенте эффективности «+37».

В составе победителей отличился форвард Андрей Зубков — 20 очков, шесть подборов, пять передач, один блок-шот, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+28».

Для «Самары» это поражение стало пятым на старте сезона.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026

