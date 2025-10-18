32 очка и дабл-дабл Михайловского не помогли «Самаре» победить МБА-МАИ в ЕЛ

В субботу, 18 октября, во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого в Самаре прошёл очередной матч Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором хозяева площадки принимали команду МБА-МАИ. Самарцы проиграли в матче со счётом 70:78 (18:14; 17:17; 18:24; 17:23).

Лучшим игроком матча стал российский защитник самарцев Никита Михайловский, оформивший по ходу встречи дабл-дабл, — 32 очка, 12 подборов, три передачи, один блок-шот и шесть потерь при коэффициенте эффективности «+37».

В составе победителей отличился форвард Андрей Зубков — 20 очков, шесть подборов, пять передач, один блок-шот, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+28».

Для «Самары» это поражение стало пятым на старте сезона.