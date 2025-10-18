Скидки
Парма — Автодор. Прямая трансляция
15:00 Мск
15:00 Мск
Никита Михайловский — 15-й россиянин в Единой лиге, набравший 30+ очков в матче

Аудио-версия:
25-летний российский баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника, Никита Михайловский стал 15-м представителем России, который смог набрать 30+ очков в матче Единой лиги ВТБ.

Достижение покорилось Никите в матче с МБА-МАИ, который закончился поражением самарцев со счётом 70:78 (18:14, 17:17, 18:24, 17:23).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
70 : 78
МБА-МАИ
Москва
Самара: Михайловский - 32, Чебуркин - 19, Чеваренков - 9, Кузнецов - 2, Пивцайкин - 2, Минченко - 2, Косяков - 2, Чикарев - 2, Шейко, Маруфов, Калинов, Великородный
МБА-МАИ: Зубков - 20, Зайцев - 17, Платунов - 11, Певнев - 9, Барашков - 8, Савков - 5, Личутин - 4, Исмаилов - 2, Воронов - 2, Комолов, Трушкин, Огарков

Также Михайловский повторил достижение Антона Понкрашова, оформив дабл-дабл с 30+ очками и 10+ подборами, набрав 30 очков и 12 подборов.

Российские баскетболисты, набиравшие 30+ очков в Единой лиге:

1. Алексей Швед — 24 раза.
2. Сергей Карасёв — четыре.
3. Тимофей Герасимов — два.
4. Антон Понкрашов — два.
5. Егор Вяльцев — один.
6. Артём Яковенко.
7. Антон Астапкович.
8. Иван Стребков.
9. Андрей Мартюк.
10. Владислав Трушкин.
11. Андрей Зубков.
12. Андрей Лопатин.
13. Михаил Кулагин.
14. Самсон Руженцев.
15. Никита Михайловский.

