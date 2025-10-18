Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Никита Михайловский — 15-й россиянин в Единой лиге, набравший 30+ очков в матче

25-летний российский баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника, Никита Михайловский стал 15-м представителем России, который смог набрать 30+ очков в матче Единой лиги ВТБ.

Достижение покорилось Никите в матче с МБА-МАИ, который закончился поражением самарцев со счётом 70:78 (18:14, 17:17, 18:24, 17:23).

Также Михайловский повторил достижение Антона Понкрашова, оформив дабл-дабл с 30+ очками и 10+ подборами, набрав 30 очков и 12 подборов.

Российские баскетболисты, набиравшие 30+ очков в Единой лиге:

1. Алексей Швед — 24 раза.

2. Сергей Карасёв — четыре.

3. Тимофей Герасимов — два.

4. Антон Понкрашов — два.

5. Егор Вяльцев — один.

6. Артём Яковенко.

7. Антон Астапкович.

8. Иван Стребков.

9. Андрей Мартюк.

10. Владислав Трушкин.

11. Андрей Зубков.

12. Андрей Лопатин.

13. Михаил Кулагин.

14. Самсон Руженцев.

15. Никита Михайловский.