Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетсити Парма — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Арсич близок мне по философии». Пистиолис — о победе ЦСКА над «Енисеем»

«Арсич близок мне по философии». Пистиолис — о победе ЦСКА над «Енисеем»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу над «Енисеем» со счётом 98:67 в Единой лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
67 : 98
ЦСКА
Москва
Енисей: Тасич - 20, Коулмэн - 15, Долинин - 9, Шлегель - 5, Ведищев - 4, Артис - 4, Евдокимов - 4, Антипов - 4, Ванин - 2, Скуратов, Середа
ЦСКА: Ухов - 15, Уэйр - 13, Кливленд - 12, Руженцев - 11, Астапкович - 11, Джекири - 8, Жан-Шарль - 8, Тримбл - 6, Курбанов - 6, Карпенко - 3, Антонов - 3, Ганькевич - 2

«Хочу начать с благодарности болельщикам ЦСКА, которые присутствовали сегодня в зале. Знаю, что многие из них ради этого проделали долгий путь из Москвы, и это важно для нас. Также хочу отдать должное болельщикам «Енисея», которые создали сегодня классную атмосферу. Считаю «Енисей» очень серьёзной командой, которая показывает хороший баскетбол, а тренер Арсич очень близок мне по игровой философии.

Это добавляет ценности победе. Игра у нас получилась неидеальная, но пока она ближе всего к тому, что хочу видеть по ходу сезона. Главное, что мы действовали серьёзно, и это важно. В первой половине совершили слишком много потерь, но внесли коррективы и смогли победить, а потому я очень рад», — сказал Пистиолис на пресс-конференции.

Сейчас читают:
Никита Михайловский — 15-й россиянин в Единой лиге, набравший 30+ очков в матче
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android