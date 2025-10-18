«Арсич близок мне по философии». Пистиолис — о победе ЦСКА над «Енисеем»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу над «Енисеем» со счётом 98:67 в Единой лиге ВТБ.

«Хочу начать с благодарности болельщикам ЦСКА, которые присутствовали сегодня в зале. Знаю, что многие из них ради этого проделали долгий путь из Москвы, и это важно для нас. Также хочу отдать должное болельщикам «Енисея», которые создали сегодня классную атмосферу. Считаю «Енисей» очень серьёзной командой, которая показывает хороший баскетбол, а тренер Арсич очень близок мне по игровой философии.

Это добавляет ценности победе. Игра у нас получилась неидеальная, но пока она ближе всего к тому, что хочу видеть по ходу сезона. Главное, что мы действовали серьёзно, и это важно. В первой половине совершили слишком много потерь, но внесли коррективы и смогли победить, а потому я очень рад», — сказал Пистиолис на пресс-конференции.