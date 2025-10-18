Дабл-дабл Картера помог «Парме» одержать победу над «Автодором» в Единой лиге

В субботу, 18 октября, в Перми на стадионе «Молот имени Виктора Лебедева» состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором местный клуб «Бетсити Парма» принимал «Автодор». Пермяки победили представителей Саратова со счётом 93:72 (20:14; 23:27; 25:14; 25:17).

В составе «Пармы» отличился американский центровой Террелл Картер, оформивший по ходу встречи дабл-дабл, — 15 очков, 12 подборов, три передачи, один перехват, два блок-шота и три потери при коэффициенте эффективности «+26». У его соотечественника Джалена Адамса 21 очко.

У «Автодора» лучшим стал россиянин Игорь Вольхин — 19 очков, девять подборов, два перехвата и четыре потери при коэффициенте эффективности «+14».