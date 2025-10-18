Скидки
Главная Баскетбол Новости

Бетсити Парма — Автодор, результат матча 18 октября 2025, счет 93:72, Единая лига ВТБ 2025-2026

Дабл-дабл Картера помог «Парме» одержать победу над «Автодором» в Единой лиге
Комментарии

В субботу, 18 октября, в Перми на стадионе «Молот имени Виктора Лебедева» состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором местный клуб «Бетсити Парма» принимал «Автодор». Пермяки победили представителей Саратова со счётом 93:72 (20:14; 23:27; 25:14; 25:17).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 октября 2025, суббота. 15:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
93 : 72
Автодор
Саратов
Бетсити Парма: Адамс - 21, Адамс - 21, Картер - 15, Сандерс - 12, Захаров - 7, Ильницкий - 5, Свинин - 4, Фирсов - 4, Стафеев - 2, Якушин - 2, Головченко, Егоров
Автодор: Вольхин - 19, Беслач - 16, Эдвардс - 14, Хэмилтон - 9, Мотовилов - 7, Клименко - 5, Евсеев - 2, Сущик, Пранаускис, Фёдоров, Яковлев

В составе «Пармы» отличился американский центровой Террелл Картер, оформивший по ходу встречи дабл-дабл, — 15 очков, 12 подборов, три передачи, один перехват, два блок-шота и три потери при коэффициенте эффективности «+26». У его соотечественника Джалена Адамса 21 очко.

У «Автодора» лучшим стал россиянин Игорь Вольхин — 19 очков, девять подборов, два перехвата и четыре потери при коэффициенте эффективности «+14».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Никита Михайловский — 15-й россиянин в Единой лиге, набравший 30+ очков в матче
