Главная Баскетбол Новости

Эксперт назвал элемент игры Дёмина, который больше всего поразил его в предсезонке НБА

Эксперт назвал элемент игры Дёмина, который больше всего поразил его в предсезонке НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель ClutchPoints Эрик Слэйтер прокомментировал выступление 19-летнего российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», который состоялся сегодня, 18 октября.

НБА — предсезонные матчи
18 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
119 : 114
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Барнс - 31, Барретт - 25, Куикли - 18, Ингрэм - 13, Пёлтль - 10, Мамукелашвили - 10, Дик - 7, Уолтер - 3, Агбаджи - 2, Могбо, Reese, Темпл, Шид, Hepburn, Martin, Баттл
Бруклин Нетс: Портер - 34, Уильямс - 20, Дёмин - 14, Клэкстон - 13, Мартин - 7, Томас - 7, Мэнн - 6, Шарп - 6, Клауни - 3, Saraf - 3, Traore - 1, Wolf, Powell, Лидделл, Этьенн, Nelson, Уилсон, Бафкин

«Егор Дёмин показал себя с лучшей стороны в прошлом матче, но больше всего мне понравилаcь его игра в обороне. Например, в одном из эпизодов грамотно опустился на передачу низом и спровоцировал потерю.

Затем, сместившись в позицию нижнего защитника, дважды подряд заставил 213-сантиметрового Якоба Пёлтля промахнуться с ближней дистанции. Его [Егора] рост 206 см и размах рук 208 см уже начинают приносить ощутимую пользу в защите», — написал Слэйтер на своей странице в социальной сети X, приложив соответствующий видеофрагмент.

