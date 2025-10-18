Эксперт назвал элемент игры Дёмина, который больше всего поразил его в предсезонке НБА

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель ClutchPoints Эрик Слэйтер прокомментировал выступление 19-летнего российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», который состоялся сегодня, 18 октября.

«Егор Дёмин показал себя с лучшей стороны в прошлом матче, но больше всего мне понравилаcь его игра в обороне. Например, в одном из эпизодов грамотно опустился на передачу низом и спровоцировал потерю.

Затем, сместившись в позицию нижнего защитника, дважды подряд заставил 213-сантиметрового Якоба Пёлтля промахнуться с ближней дистанции. Его [Егора] рост 206 см и размах рук 208 см уже начинают приносить ощутимую пользу в защите», — написал Слэйтер на своей странице в социальной сети X, приложив соответствующий видеофрагмент.