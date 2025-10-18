Единая лига: результаты матчей 18 октября

Сегодня, 18 октября, состоялся очередной игровой день Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026. В общей сложности поклонники российского баскетбола смогли увидеть три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Единая лига. Результаты игр 18 октября:

«Енисей» — ЦСКА — 67:98;

«Самара» — МБА-МАИ — 70:78;

«Бетсити Парма» — «Автодор» — 93:72.

Лидером в регулярном чемпионате после четырёх игр на старте сезона является казанский УНИКС — единственная команда, не потерпевшая ни одного поражения. На втором месте идёт ЦСКА, который опережает МБА-МАИ по разнице мячей. Четвёртое место за «Локомотивом-Кубань», «Зенит» пятый — у него два поражения.