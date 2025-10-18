Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига: результаты матчей 18 октября

Единая лига: результаты матчей 18 октября
Комментарии

Сегодня, 18 октября, состоялся очередной игровой день Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026. В общей сложности поклонники российского баскетбола смогли увидеть три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Единая лига. Результаты игр 18 октября:

«Енисей» — ЦСКА — 67:98;
«Самара» — МБА-МАИ — 70:78;
«Бетсити Парма» — «Автодор» — 93:72.

Лидером в регулярном чемпионате после четырёх игр на старте сезона является казанский УНИКС — единственная команда, не потерпевшая ни одного поражения. На втором месте идёт ЦСКА, который опережает МБА-МАИ по разнице мячей. Четвёртое место за «Локомотивом-Кубань», «Зенит» пятый — у него два поражения.

Сейчас читают:
«Парма» вновь кошмарит топов. Чем берёт команда Пашутина?
«Парма» вновь кошмарит топов. Чем берёт команда Пашутина?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android