В «Бруклине» отреагировали на первый предсезонный матч Егора Дёмина в составе «Нетс»

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес прокомментировал выступление 19-летнего российского защитника команды Егора Дёмина в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», в котором он набрал 14 очков за 19 минут, проведённых на паркете.

НБА — предсезонные матчи
18 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
119 : 114
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Барнс - 31, Барретт - 25, Куикли - 18, Ингрэм - 13, Пёлтль - 10, Мамукелашвили - 10, Дик - 7, Уолтер - 3, Агбаджи - 2, Могбо, Reese, Темпл, Шид, Hepburn, Martin, Баттл
Бруклин Нетс: Портер - 34, Уильямс - 20, Дёмин - 14, Клэкстон - 13, Мартин - 7, Томас - 7, Мэнн - 6, Шарп - 6, Клауни - 3, Saraf - 3, Traore - 1, Wolf, Powell, Лидделл, Этьенн, Nelson, Уилсон, Бафкин

«Он проявил себя просто замечательно. Конечно, есть аспекты, которые требуют дальнейшей доработки. Нам предстоит продолжать улучшать его физическую готовность, чтобы он мог проводить на площадке больше времени. В целом я очень доволен его выступлением — его собранностью, умением общаться с командой, всем тем, что он показал на игре.

Всё смотрелось легко и естественно. Он уверенно бросал мяч каждый раз, когда оказывался в выгодной позиции, смело шел к линии штрафных и боролся за подборы. На его счету пять подборов, и он отлично проявил себя под кольцом. Это действительно хороший результат», — цитирует Фернандеса New York Post.

