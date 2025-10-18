В «Бруклине» отреагировали на первый предсезонный матч Егора Дёмина в составе «Нетс»

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес прокомментировал выступление 19-летнего российского защитника команды Егора Дёмина в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», в котором он набрал 14 очков за 19 минут, проведённых на паркете.

«Он проявил себя просто замечательно. Конечно, есть аспекты, которые требуют дальнейшей доработки. Нам предстоит продолжать улучшать его физическую готовность, чтобы он мог проводить на площадке больше времени. В целом я очень доволен его выступлением — его собранностью, умением общаться с командой, всем тем, что он показал на игре.

Всё смотрелось легко и естественно. Он уверенно бросал мяч каждый раз, когда оказывался в выгодной позиции, смело шел к линии штрафных и боролся за подборы. На его счету пять подборов, и он отлично проявил себя под кольцом. Это действительно хороший результат», — цитирует Фернандеса New York Post.