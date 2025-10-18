Егор Дёмин оценил своё выступление за «Бруклин» в предсезонном матче с «Торонто»

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался по поводу своего выступления в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», в котором он отметился 14 очками за 19 минут на паркете.

«Я много слышал о «Рэпторс» — как об одной из самых мощных и выносливых команд, которые практически на всём протяжении матча оказывают сильнейшее давление и доставляют массу неудобств своим соперникам. Не могу сказать, что испытывал страх, но полностью осознавал, с чем нам предстоит столкнуться.

В то же время до конца представить свою первую игру против них было сложно. Поэтому я рад, что мы прошли через это и приобрели такой ценный опыт. Это действительно важный урок для всей нашей команды, и теперь я с ещё большим воодушевлением жду начала сезона», — приводит слова Дёмина New York Post.