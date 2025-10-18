Скидки
Егор Дёмин оценил своё выступление за «Бруклин» в предсезонном матче с «Торонто»

Егор Дёмин оценил своё выступление за «Бруклин» в предсезонном матче с «Торонто»
19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался по поводу своего выступления в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», в котором он отметился 14 очками за 19 минут на паркете.

НБА — предсезонные матчи
18 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
119 : 114
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Барнс - 31, Барретт - 25, Куикли - 18, Ингрэм - 13, Пёлтль - 10, Мамукелашвили - 10, Дик - 7, Уолтер - 3, Агбаджи - 2, Могбо, Reese, Темпл, Шид, Hepburn, Martin, Баттл
Бруклин Нетс: Портер - 34, Уильямс - 20, Дёмин - 14, Клэкстон - 13, Мартин - 7, Томас - 7, Мэнн - 6, Шарп - 6, Клауни - 3, Saraf - 3, Traore - 1, Wolf, Powell, Лидделл, Этьенн, Nelson, Уилсон, Бафкин

«Я много слышал о «Рэпторс» — как об одной из самых мощных и выносливых команд, которые практически на всём протяжении матча оказывают сильнейшее давление и доставляют массу неудобств своим соперникам. Не могу сказать, что испытывал страх, но полностью осознавал, с чем нам предстоит столкнуться.

В то же время до конца представить свою первую игру против них было сложно. Поэтому я рад, что мы прошли через это и приобрели такой ценный опыт. Это действительно важный урок для всей нашей команды, и теперь я с ещё большим воодушевлением жду начала сезона», — приводит слова Дёмина New York Post.

Дождались! Егор Дёмин дебютировал в предсезонке НБА — разбираем первую игру россиянина
Видео
Дождались! Егор Дёмин дебютировал в предсезонке НБА — разбираем первую игру россиянина
