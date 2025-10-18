Скидки
Кулагин объяснил, за счёт чего УНИКС сможет обыграть «Локомотив-Кубань» в Единой лиге

Капитан казанского УНИКСа Дмитрий Кулан прокомментировал предстоящий матч своей команды в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань», который состоится завтра, 19 октября.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
«Предстоящее противостояние с «Локомотивом-Кубань» традиционно обещает быть ярким. К нам в гости приезжает неуступчивый соперник с глубоким составом и большими надеждами на сезон.

Лично я считаю, что нам необходимо превзойти оппонентов в агрессии на обеих сторонах площадки, навязать плотную борьбу на щитах и исключить возможность их быстрого нападения. В свою очередь, мы должны сконцентрироваться на движении мяча и реализовывать с высоким процентом броски из-за дуги», — приводит слова Кулагина официальный сайт УНИКСа.

