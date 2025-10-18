Скидки
Арсич прокомментировал поражение «Енисея» в матче с ЦСКА

Арсич прокомментировал поражение «Енисея» в матче с ЦСКА
Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (67:98).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
67 : 98
ЦСКА
Москва
Енисей: Тасич - 20, Коулмэн - 15, Долинин - 9, Шлегель - 5, Ведищев - 4, Артис - 4, Евдокимов - 4, Антипов - 4, Ванин - 2, Скуратов, Середа
ЦСКА: Ухов - 15, Уэйр - 13, Кливленд - 12, Руженцев - 11, Астапкович - 11, Джекири - 8, Жан-Шарль - 8, Тримбл - 6, Курбанов - 6, Карпенко - 3, Антонов - 3, Ганькевич - 2

«Сначала я хочу поблагодарить наших болельщиков, которые сегодня пришли и создали потрясающую атмосферу.

Когда встречаешься с такой сильной командой, как ЦСКА, многое не получается. Они играют в умный баскетбол, это достаточно сыгранная команда, и они понимают, чего от них хочет тренер. Я поздравляю их с этой победой.

У нас нет большого преимущества на площадке, и наши атаки не результативны. Мы даём сопернику возможность набирать лёгкие очки в контратаках. Когда они создают отрыв, у них легко идут броски, особенно трёхочковые — сегодня они забили половину дальних бросков. Если ты совершаешь много ошибок, то поражения закономерны», — приводит слова Арсича пресс-служба красноярского клуба.

Новости. Баскетбол
