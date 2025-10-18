Богичевич назвал главную причину поражения «Автодора» в матче с «Пармой» в Единой лиге

Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич подвёл итоги матча регулярного сезона Единой лиги ВТБ с пермской «Бетсити Пармой», где его подопечные потерпели поражение со счётом 72:93.

«В первую очередь хочу поздравить «Парму». Хозяева полностью заслужили победу и играли лучше нас от начала и до конца. Понятно, что на фоне ограниченной ротации мы уступили соперникам в физике и атлетизме.

Единственное, чем я могу быть удовлетворён — подборами. Мы хорошо боролись на щитах, но в остальных аспектах действовали плохо. Вероятно, на первых минутах и на протяжении второй четверти нам удавалось сохранять жёсткость, но после этого мы не показывали солидной игры. Заслуженная победа «Пармы».

Причина провала во второй половине? В ротации не хватило «больших». Поэтому нам пришлось тяжело в защите против пик-н-роллов, очень много сил потратили на опеку Террелла Картера. Недостаточно атлетичная игра — одна из причин поражения.

Защитники сегодня также не выполнили свои задачи. Мы играли недостаточно сосредоточенно и стабильно. У нас были хорошие моменты в защите, но разница в габаритах под кольцом стала определяющей. Баскетбол — игра пик-н-роллов, с короткой ротацией нам сложно сохранять стабильность все 40 минут. Мы продолжим работать, бороться и верить в лучшее.

Кого выделю по итогам матча с «Бетсити Пармой»? Никого, включая себя. Я никогда не отмечаю тех, кто сыграл хорошо или плохо. В любом поражении присутствует вина тренера. Сегодня мы как команда не показали себя с лучшей стороны.

Я стараюсь всегда поддерживать ребят. Прекрасно осознаём реальное положение вещей, связанное с коротким составом из-за травм. Доволен тем, как парни трудятся на тренировках, их отношением к делу и поведением. Матчи обнажают наши проблемы с ротацией. Уверен, лучшие времена настанут, когда мы начнём выступать в полном составе и будем свежее.

Пока игра в Перми — единственная с начала сезона, где мы не показали себя с лучшей стороны. Сезон длинный, сейчас у нас серия выездных матчей, поэтому мы стараемся сохранять позитивный настрой», — цитирует Богичевича официальный телеграм-канал «Автодора».