Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дёмин — об игре за «Бруклин»: всем спасибо, кто следил за мной, кто не спал в России

Дёмин — об игре за «Бруклин»: всем спасибо, кто следил за мной, кто не спал в России
Комментарии

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин в очередной раз высказался по поводу своего выступления в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», в котором он отметился 14 очками за 19 минут на паркете.

НБА — предсезонные матчи
18 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
119 : 114
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Барнс - 31, Барретт - 25, Куикли - 18, Ингрэм - 13, Пёлтль - 10, Мамукелашвили - 10, Дик - 7, Уолтер - 3, Агбаджи - 2, Могбо, Reese, Темпл, Шид, Hepburn, Martin, Баттл
Бруклин Нетс: Портер - 34, Уильямс - 20, Дёмин - 14, Клэкстон - 13, Мартин - 7, Томас - 7, Мэнн - 6, Шарп - 6, Клауни - 3, Saraf - 3, Traore - 1, Wolf, Powell, Лидделл, Этьенн, Nelson, Уилсон, Бафкин

«Только самые положительные эмоции испытываю после дебютного матча за «Бруклин». Я рад, что удалось вернуться в строй к началу сезона. Старался выполнять установки тренерского штаба, надеюсь, что получилось.

Думаю, для нас это отличный опыт перед стартом, ведь «Торонто» очень атлетичная команда. Всем спасибо, кто следил за мной, кто не спал в России и смотрел игру, чувствую вашу поддержку!» — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

Сейчас читают:
Дождались! Егор Дёмин дебютировал в предсезонке НБА — разбираем первую игру россиянина
Видео
Дождались! Егор Дёмин дебютировал в предсезонке НБА — разбираем первую игру россиянина
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android