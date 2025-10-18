Дёмин — об игре за «Бруклин»: всем спасибо, кто следил за мной, кто не спал в России

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин в очередной раз высказался по поводу своего выступления в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», в котором он отметился 14 очками за 19 минут на паркете.

«Только самые положительные эмоции испытываю после дебютного матча за «Бруклин». Я рад, что удалось вернуться в строй к началу сезона. Старался выполнять установки тренерского штаба, надеюсь, что получилось.

Думаю, для нас это отличный опыт перед стартом, ведь «Торонто» очень атлетичная команда. Всем спасибо, кто следил за мной, кто не спал в России и смотрел игру, чувствую вашу поддержку!» — написал Дёмин в своём телеграм-канале.