Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пашутин подвёл итоги победы «Пармы» над «Автодором» в Единой лиге

Пашутин подвёл итоги победы «Пармы» над «Автодором» в Единой лиге
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер пермской «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин подвёл итоги матча в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором», где его подопечные одержали победу со счётом 93:72.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 октября 2025, суббота. 15:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
93 : 72
Автодор
Саратов
Бетсити Парма: Адамс - 21, Адамс - 21, Картер - 15, Сандерс - 12, Захаров - 7, Ильницкий - 5, Свинин - 4, Фирсов - 4, Стафеев - 2, Якушин - 2, Головченко, Егоров
Автодор: Вольхин - 19, Беслач - 16, Эдвардс - 14, Хэмилтон - 9, Мотовилов - 7, Клименко - 5, Евсеев - 2, Сущик, Пранаускис, Фёдоров, Яковлев

«Во второй четверти мы пропустили 27 очков из-за недопонимания в защите. Соперник начал использовать Беслача как пятого номера, а также Вольхина, которому удавалось реализовывать свои броски. Для нас это была неудобная конструкция, и пришлось вносить корректировки. Мы нашли варианты защиты против такой формы нападения соперника, и ребята выполнили установку. В третьей четверти стали лучше защищаться, больше давить на мяч, играть агрессивнее, совершать больше перехватов, заставили соперника бросать тяжёлые мячи с сопротивлением.

Единственный момент — сегодня соперник собрал 26 подборов в атаке. Будем работать в этом аспекте и стремиться играть лучше на подборах. Также самоотдача и самоотверженность команды во второй половине помогли сегодня одержать победу», — приводит слова Пашутина официальный телеграм-канал «Пармы».

Сейчас читают:
ЦСКА пришлось нелегко в Сибири, «Парма» уверенно прибавляет. Итоги дня в Единой лиге
ЦСКА пришлось нелегко в Сибири, «Парма» уверенно прибавляет. Итоги дня в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android