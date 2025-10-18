Пашутин подвёл итоги победы «Пармы» над «Автодором» в Единой лиге

Главный тренер пермской «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин подвёл итоги матча в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором», где его подопечные одержали победу со счётом 93:72.

«Во второй четверти мы пропустили 27 очков из-за недопонимания в защите. Соперник начал использовать Беслача как пятого номера, а также Вольхина, которому удавалось реализовывать свои броски. Для нас это была неудобная конструкция, и пришлось вносить корректировки. Мы нашли варианты защиты против такой формы нападения соперника, и ребята выполнили установку. В третьей четверти стали лучше защищаться, больше давить на мяч, играть агрессивнее, совершать больше перехватов, заставили соперника бросать тяжёлые мячи с сопротивлением.

Единственный момент — сегодня соперник собрал 26 подборов в атаке. Будем работать в этом аспекте и стремиться играть лучше на подборах. Также самоотдача и самоотверженность команды во второй половине помогли сегодня одержать победу», — приводит слова Пашутина официальный телеграм-канал «Пармы».