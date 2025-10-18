Скидки
Баскетбол

Василий Карасёв прокомментировал поражение МБА-МАИ в матче с «Самарой»

Василий Карасёв прокомментировал поражение МБА-МАИ в матче с «Самарой»
Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой» (78:70).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
70 : 78
МБА-МАИ
Москва
Самара: Михайловский - 32, Чебуркин - 19, Чеваренков - 9, Кузнецов - 2, Пивцайкин - 2, Минченко - 2, Косяков - 2, Чикарев - 2, Шейко, Маруфов, Калинов, Великородный
МБА-МАИ: Зубков - 20, Зайцев - 17, Платунов - 11, Певнев - 9, Барашков - 8, Савков - 5, Личутин - 4, Исмаилов - 2, Воронов - 2, Комолов, Трушкин, Огарков

«Мы боялись именно такой ситуации, пытались донести до игроков, что нельзя выходить на игру без должного настроя и 100-процентной концентрации. Первые две четверти на паркете было две разных команды: «Самара» делала всё, чтобы выиграть, билась, а мы ходили пешком и ждали, что нам отдадут победу.

Хорошо, что удалось найти тех людей, которые всё же смогли собраться в нужный момент и добиться результата. Хороший урок для нас. Мы не обладаем таким запредельным качеством, чтобы выигрывать вполсилы. Нужно выкладываться на максимум, и делать это должна вся команда, а не семь-восемь человек», — приводит слова Карасёва пресс-служба команды.

Новости. Баскетбол
Новости. Баскетбол

