Василий Карасёв прокомментировал поражение МБА-МАИ в матче с «Самарой»

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой» (78:70).

«Мы боялись именно такой ситуации, пытались донести до игроков, что нельзя выходить на игру без должного настроя и 100-процентной концентрации. Первые две четверти на паркете было две разных команды: «Самара» делала всё, чтобы выиграть, билась, а мы ходили пешком и ждали, что нам отдадут победу.

Хорошо, что удалось найти тех людей, которые всё же смогли собраться в нужный момент и добиться результата. Хороший урок для нас. Мы не обладаем таким запредельным качеством, чтобы выигрывать вполсилы. Нужно выкладываться на максимум, и делать это должна вся команда, а не семь-восемь человек», — приводит слова Карасёва пресс-служба команды.