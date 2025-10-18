«Она не знает, что это». Раскрыта пикантная деталь сделки по обмену Дэвиса в «Лейкерс»

Бывший вице-президент «Нового Орлеана» Дэвид Гриффин рассказал, что во время переговоров по обмену Энтони Дэвиса в «Лейкерс» владелец клуба Джини Басс не понимала, что означает право на обмен драфт-пиками.

«Роб Пелинка сказал мне, что Джини Басс не знает, что такое право на обмен пиками. Я сначала подумал, что он просто шутит или использует это как часть переговорной тактики. Генеральные менеджеры часто говорят: “Это решение за владельцем”, когда хотят потянуть время. Но потом он спросил: “Если бы ты был на моём месте, как бы объяснил этот пункт своему боссу?” В тот момент я понял, что он говорит серьёзно. Я пересказал это своей команде, и все в комнате просто засмеялись — ситуация показалась им совершенно невероятной», — приводит слова Гриффина The Athletic.