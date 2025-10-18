Скидки
Портер-младший — о Дёмине: если адаптирует свои навыки к НБА, он станет проблемой

Форвард «Бруклин Нетс» Майкл Портер-младший заявил, что российский новичок Егор Дёмин может стать значимым игроком команды, если сумеет адаптировать свои навыки к уровню НБА. Об этом сообщает SNY.

НБА — предсезонные матчи
18 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
119 : 114
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Барнс - 31, Барретт - 25, Куикли - 18, Ингрэм - 13, Пёлтль - 10, Мамукелашвили - 10, Дик - 7, Уолтер - 3, Агбаджи - 2, Могбо, Reese, Темпл, Шид, Hepburn, Martin, Баттл
Бруклин Нетс: Портер - 34, Уильямс - 20, Дёмин - 14, Клэкстон - 13, Мартин - 7, Томас - 7, Мэнн - 6, Шарп - 6, Клауни - 3, Saraf - 3, Traore - 1, Wolf, Powell, Лидделл, Этьенн, Nelson, Уилсон, Бафкин

«Он очень хорош. При его росте и умении читать игру, если он сможет перенести свои навыки разыгрывающего на уровень НБА, он станет проблемой для соперников», — приводит слова Портера-младшего SNY со ссылкой на New York Post.

19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин провёл на площадке 19 минут. За это время Дёмин набрал 14 очков (3 из 5 с игры, включая 2 из 3 трёхочковых и 6 из 7 с линии штрафных), сделал пять подборов, одну передачу и один блок-шот. Для Егора это был дебютный матч в рамках предсезонной подготовки НБА.

