Томас — о дебюте Дёмина: для первого матча это был отличный старт

Защитник «Бруклин Нетс» Кэм Томас прокомментировал дебют российского новичка Егора Дёмина в предсезонном матче НБА с «Торонто Рэпторс» (114:119).

«Он был отличным. Конечно, это всего лишь предсезонка, но для первого матча он сыграл очень хорошо. Посмотрим, что будет дальше, но старт у него точно отличный», — приводит слова Томаса SNY.

19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин провёл на площадке 19 минут. За это время Дёмин набрал 14 очков (3 из 5 с игры, включая 2 из 3 трёхочковых и 6 из 7 с линии штрафных), сделал пять подборов, одну передачу и один блок-шот. Для Егора это был дебютный матч в рамках предсезонной подготовки НБА.