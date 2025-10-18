Томас — о дебюте Дёмина: для первого матча это был отличный старт
Защитник «Бруклин Нетс» Кэм Томас прокомментировал дебют российского новичка Егора Дёмина в предсезонном матче НБА с «Торонто Рэпторс» (114:119).
НБА — предсезонные матчи
18 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
119 : 114
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Барнс - 31, Барретт - 25, Куикли - 18, Ингрэм - 13, Пёлтль - 10, Мамукелашвили - 10, Дик - 7, Уолтер - 3, Агбаджи - 2, Могбо, Reese, Темпл, Шид, Hepburn, Martin, Баттл
Бруклин Нетс: Портер - 34, Уильямс - 20, Дёмин - 14, Клэкстон - 13, Мартин - 7, Томас - 7, Мэнн - 6, Шарп - 6, Клауни - 3, Saraf - 3, Traore - 1, Wolf, Powell, Лидделл, Этьенн, Nelson, Уилсон, Бафкин
«Он был отличным. Конечно, это всего лишь предсезонка, но для первого матча он сыграл очень хорошо. Посмотрим, что будет дальше, но старт у него точно отличный», — приводит слова Томаса SNY.
19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин провёл на площадке 19 минут. За это время Дёмин набрал 14 очков (3 из 5 с игры, включая 2 из 3 трёхочковых и 6 из 7 с линии штрафных), сделал пять подборов, одну передачу и один блок-шот. Для Егора это был дебютный матч в рамках предсезонной подготовки НБА.
