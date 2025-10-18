iShowSpeed поставил Шакилу О’Нилу жёсткий вопрос после его вызова MrBeast на гонку

Американский блогер iShowSpeed дал Шакилу О'Нилу резкий ответ после того, как легенда НБА заявил, что сможет обогнать YouTube-блогера MrBeast в гонке.

В пятницу в Сети появилось видео, где вместе с Дарреном Уоткинсом (iShowSpeed) и Джеймсом Дональдсоном (MrBeast) Шак находится на заднем дворе. В ролике Шак идёт по двору, Джеймс Дональдсон сидит на крыльце, а Уоткинс стоит рядом. Легенда НБА заявил, что победит Дональдсона в забеге.

«Ты уже слишком стар сейчас, можешь что-нибудь порвать», — приводит слова Уоткинса Sportskeeda.

Шакил О’Нил выиграл четыре чемпионских титула, три раза становился MVP финала, один раз MVP сезона и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. Спортсмен включён в Зал славы, а три команды, за которые он играл, сняли с оборота его игровые номера.