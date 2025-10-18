Скидки
iShowSpeed поставил Шакилу О’Нилу жёсткий вопрос после его вызова MrBeast на гонку

Американский блогер iShowSpeed дал Шакилу О'Нилу резкий ответ после того, как легенда НБА заявил, что сможет обогнать YouTube-блогера MrBeast в гонке.

В пятницу в Сети появилось видео, где вместе с Дарреном Уоткинсом (iShowSpeed) и Джеймсом Дональдсоном (MrBeast) Шак находится на заднем дворе. В ролике Шак идёт по двору, Джеймс Дональдсон сидит на крыльце, а Уоткинс стоит рядом. Легенда НБА заявил, что победит Дональдсона в забеге.

«Ты уже слишком стар сейчас, можешь что-нибудь порвать», — приводит слова Уоткинса Sportskeeda.

Шакил О’Нил выиграл четыре чемпионских титула, три раза становился MVP финала, один раз MVP сезона и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. Спортсмен включён в Зал славы, а три команды, за которые он играл, сняли с оборота его игровые номера.

Член Зала славы Ральф Сэмпсон назвал величайшего центрового в истории НБА
