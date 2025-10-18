Домантас Сабонис пропустит старт сезона из-за травмы подколенного сухожилия

Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис не сможет принять участия в первых матчах регулярного чемпионата. Игрок получил растяжение подколенного сухожилия первой степени. Через неделю Сабонис пройдёт повторное обследование, после чего будет принято решение о его участии в играх.

Ранее 25-летний американский форвард «Кингз» Киган Мюррей выбыл из строя из-за разрыва связки большого пальца левой руки. Ему потребуется операция, а повторное обследование запланировано через четыре-шесть недель.

Напомним, Домантас Сабонис попал в рейтинг лучших игроков НБА в сезоне-2025/2026 по версии Hoops Hype.

