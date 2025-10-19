Стив Керр высказался на тему митингов в США против Дональда Трампа

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр в шутливой манере ответил на вопрос журналистов о планах команды.

«Завтра пойду на митинг No Kings, потому что ненавижу Америку. Так я слышал. Если ты туда идёшь, значит, ненавидишь Америку», – сказал Керр во время общения со СМИ.

18 октября в США проходили массовые протесты движения (No Kings protests) против политики Дональд Трамп. Некоторые республиканские лидеры ранее утверждали, что участники митингов испытывают ненависть к США. При этом организаторы и участники парировали, что цель — не ненависть к стране, а защита демократии и Конституции.

