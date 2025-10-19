Эксперт: видели когда-то, чтобы Леброн Джеймс шёл против белого?

Известный спортивный эксперт и аналитик Стивен Эй Смит высказался о лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе, заявив, что баскетболист реагирует на критику в зависимости от расы оппонента.

«Вы когда-нибудь видели, чтобы Леброн шёл против белого парня? Давайте называть вещи своими именами. Он шёл против меня. Единственный раз, когда Леброн сделал что-то подобное [в отношении белого журналиста], случилось, когда он высказался в адрес Брайана Уиндхорста.

Зачем нападать на Брайана Уиндхорста? Этот человек писал о тебе с юношеских лет и хвалил снова и снова. Ты просто воспользовался ситуацией с Пэтом Макафи, чтобы задеть его. Это единственный случай, когда я видел, чтобы Леброн выступил против кого-то белого. Я называю вещи своими именами», – сказал Эй Смит на канале The Pivot Podcast в YouTube.

Толпа враждебно встретила Леброна в Нью-Йорке: